"لن يزيد مليمًا واحدًا".. خبر سار من النواب للمواطنين

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البرلمان

البنزين

الحدث اليوم

سيد علي

صلاح حسب الله

رد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على الأنباء التي تداولها البعض على مدار الساعات القليلة الماضية بشأن فرض أي رسوم على رواتب الموظفين، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح تمامًا، وتمت إشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن فرض رسوم على البنزين، قال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "قانون فرض رسوم على البنزين ليس جديدًا، ولن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد البترولية أو السلع على وجه الإطلاق".

وتابع: "هذا الرسم سيُحصَّل من الشركات العاملة في البترول، معقبًا: "سعر البنزين على المواطن لن يزيد مليمًا واحدًا".

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