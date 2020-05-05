"إحنا مش ناقصين".. طلب جريء لبرلمانية علي الهواء

05 مايو 2020 - 11:41 ص

حذرت النائبة البرلمانية، ثريا الشيخ، من فتح الباب أمام السياحة الداخلية، قائلة: "فتح الباب لخلق تجمعات تشكل خطراً فى زمن جائحة فيروس كورونا المستجد ".

وأضافت"الشيخ"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلة: "المصريون بيحبوا اللمة، والفيروس خطير جداً، مش ناقصين"، مطالبة الدولة بضرورة التمهل فى خطوة فتح الفنادق وعودة السياحة الداخلية لمدة شهر على الأقل.

وتابعت: "كفاية على وزارة الصحة اللى هى فيه ومش لازم نحملها عبئا إضافيا، معقبة: "زيادة أعداد المصابين بكورونا، عند عودة السياحة الداخلية أمر خطير ، لأن ثقافة المصريين تميل إلى التجمعات ودي كارثة".

