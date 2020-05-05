شاهد.. "دولفين" نافق في شواطئ بورسعيد.. والمختصون يبحثون عن السبب

05 مايو 2020 - 11:39 ص

عثر المسئولون عن أحد شواطئ بورسعيد علي "دولفين" نافق بجوار المركب العام.

وقال مدير الشاطئ، طارق عثمان، إنه أثناء مروره الميداني اليومي مع المشرف العام سعيد شلبي ومديحة السيد مدير إدارة المصيف علي كورنيش وشاطئ بورسعيد، عثروا علي "دولفين" نافق بجوار المركب العائم.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارئ لانتشال ونقل الدوليين، _لافتا إلي أن هذا هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة خاصة أنها ليست المرة الأولي حيث يتم نقل الحيوان البحري النافق باستخدام لودر تابع لجهاز الإنقاذ والطوارئ ونقله إلي المختصين لدراسة أسباب نفوقه.