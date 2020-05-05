مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

مستشفى فرنسي

الحالة صفر

في حالة غير متوقعة، وبعيدة عن كل ما صدر من بيانات وتصريحات في أوروبا عن بداية فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح القارة، وبدأ بإيطاليا، والتي تحولت لبؤرة للوباء، فجر مستشفى فرنسي مفاجأة كبرى، باكتشافه حالة مصابة بفيروس كورونا، تعود إلى أواخر شهر ديسمبر 2019.

ويأتي الإعلان عن هذا التاريخ  قبل شهر تقريبا من الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس في فرنسا.

وكان إيف كوهين رئيس الإنعاش بالمستشفى الفرنسي، قد أعلن أن العلماء أعادوا اختبار عينات قديمة من 24 مريض التهاب رئوي، والذين عولجوا في ديسمبر ويناير.

وبحسب سكاي نيوز،  تبين بالفحص أنه جرى علاج رجل مصاب بفيروس كورونا  في وقت مبكر من 27 ديسمبر، أي قبل شهر من إعلان الحكومة الفرنسية، أول الحالات لفيروس كورونا.

وتابع كوهين: "قد يكون هو المريض صفر، ولكن ربما هناك آخرون في مناطق أخرى، يجب إعادة إجراء الاختبارات، مضيفا لم نفهم كيف أصيب، قمنا بتتبع الأمر ولم يقم بأي رحلات خارجية، والتواصل الوحيد الذي تم كان بينه وبين زوجته التي لم تصب بالوباء.


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