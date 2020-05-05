أول دولة عربية تعيد فتح المساجد لصلاة الجمعة

05 مايو 2020 - 10:20 ص

أعلنت وزارة الأوقاف السورية مساء أمس الاثنين إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "إنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة المقبلة الواقعة في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 مايو 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً".



وأضاف البيان: "ستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد".



وتتضمن الضوابط الصحية أيضا؛ "إغلاق أماكن الوضوء ومصليات النساء وعدم السماح بحضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا".



كما تضمنت الشروط: "تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها على ألا تتجاوز مدة الخطبة عشر دقائق".



وأشار البيان إلى "أن لجان المساجد ستكون مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية في كل مسجد".

