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المالية توضح حقيقة إقالة رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

الجمارك

مصلحة الجمارك

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارًا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفًا للدكتور مجدى عبد العزيز، موضحة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، فى إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة.

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية أن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الشجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يُباشر كل منهما مهام وظيفته وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها إذ تؤكد تقديرها لدور الإعلام فى بناء وتنمية الوعى الوطنى خاصة فى ظل المرحلة الراهنة التى تشهد محاولات يائسة للنيل من استقرار الوطن عبر سلاح الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع ممثلى وسائل الإعلام، متطلعةً إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والالتزام بميثاق الشرف المهنى، وتحرى الدقة والموضوعية فى تناول كل ما يتعلق بأنشطة وأخبار وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.


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