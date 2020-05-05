الجارالله يحذّر مصر من هذا الأمر

05 مايو 2020 - 09:32 ص

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، إن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة ود ومحبة.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : "كثير من مسارات الشر السياسية ستفرح لأي تدهور للعلاقة بين الشعب الكويتي وشعب مصر الذي عشنا معه بود".

وأوضح الجارالله أن مسارات الشر السياسية والذين نجحوا في عمليات الشحن الكاذب بخلق قصص مضخمة مثل القصص عن منتجات مصر الزراعية لنحذّر أحزاب الشر ولا تباعد بين شعب مصر وشعب الكويت حكام شعوبنا راشدين".

وعلق أحد متابعي الجارالله على تدوينته بالقول: "أستاذ أحمد كلامك ليس عليه أي غبار ولكن الحشيمة والاحترام والتقدير الشعب المصري والقيادة الحكيمة في مصر الكويت محتاجة من مصر التعاون ومساعدتنا لنجتاز هذي المرحلة من المحنة في تواجد مواطنين مصريين مخالفين لقانون الإقامة لا بد من مغادرتهم وإرجاعهم لبلدهم".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس الإثنين، تسيير 32 رحلة جوية لنقل المصريين العالقين في دولة الكويت، بواقع رحلتين يوميا، بدءًا من غد الأربعاء .

وأكد سعد، خلال محادثة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، على قناة العربية حدث، أن معظم المصريين العالقين في الكويت ضحايا نصب لتجار التأشيرات وقعوا في فخها .