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"الأوقاف": إغلاق المساجد واجب وطني

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الإفتاء

الإبراشي

الأوقاف

الأولى

تحدث الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن قرار إغلاق المساجد، قائلا: "هذا القرار وافق عليه الأزهر والأوقاف، ودار الإفتاء".

وأضاف "طايع "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن القرار نابع من واجب وطني وشرعي وديني يحتم علينا الالتزام به حفاظًا على المواطنين.

وتابع: "الدولة اتخذت إجراءات وقائية تهدف إلى حماية صحة المصريين، معقبا: "لسنا فرحين بهذا ولكن علينا الالتزام من أجل المصريين".

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