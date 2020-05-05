"قيام الساعة يوم الجمعة المقبل".. ماذا قال كريمة!

05 مايو 2020 - 09:12 ص

عقب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي قول البعض "قيام الساعة يوم الجمعة المقبل"، قائلا: "دي خرافات يتحدث بها بعض الجهلاء".



وأضاف"كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن كل هذه الخرافات تنتشر مع الأوبئة، وهذا الأمر حدث مع انتشار جائحة كورونا، معقبًا: "كل هذه الأمور خرافية، وليس لها علاقة بالحقيقية وسببها انتشار فيروس كورونا".



وتابع: "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم توقيت يوم القيامة"، معقبا: "دي خرافات ومن يرددها مجنون ذاهب عقله".

