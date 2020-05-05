الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

05 مايو 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 مايو ارتفاعا ملحوظ حيث سجل 15.75 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.