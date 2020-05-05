وزيرة الهجرة تحرج صفاء الهاشم بعد إساءتها للمصريين

05 مايو 2020 - 06:48 ص

ردت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم على تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي أساءت فيها للمصريين المتواجدين ببلدها.



وقالت "مكرم" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: العلاقات المصرية الكويتية أكبر من هذا الكلام الذي تقوله النائبة.



وأضافت: أحترم دولة الكويت وشعبها ولا أرد على من يتجاوز .



و تابعت: رسالتي للنائبة أنني أقوم بعملي ومسئوليتي كاملة وهناك قيادة سياسية تحاسبني ومجتمع يراقبني.



واستدركت: هذا النوع من الإساءات يعطيك خبرة لكي ترى الواقع وتتعامل من خلاله.