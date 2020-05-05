تغريدة مفاجئة من شقيق أمير قطر بعد أنباء الانقلاب عليه

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الانقلاب على أمير قطر

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان #انقلاب_في_قطر زاعمين أن محاولة انقلابية حدثت في دولة قطر.

وتحدث الهاشتاج الذي يشارك فيه نشطاء من عدة دول عربية عن سماع دوي إطلاق نار في الدوحة.

وإثر هذه الأنباء خرج الأمير جوعان بن حمد - شقيق أمير قطر - برسالة دعم لشقيقه عبر حسابه بـتويتر.

وقال نشر "جوعان" صورة أمير قطر وعلق عليها قائلا: معك .. ( القطري عاليٍ شانه ).

ونفت الدوحة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية صحة أنباء الانقلاب قائلة إنها "غير صحيحة".


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