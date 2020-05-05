» وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

05 مايو 2020 - 12:50 ص

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل قوانين فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وكيف سيتم تدبير متطلبات الموازنة الجديدة.



وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أنه مع الموازنة الجديدة سيتم تدبير زيادات في المرتبات وبنود إنفاق تصل إلى 100 مليار بواقع 66 مليار زيادة معاشات و34 مليار زيادة أجور.



وتساءل الوزير عن طرق تدبير الزيادات الجديدة هل عن طريق إيرادات أم بزيادة الديون؟ مؤكدا أن الطريقة الأمثل لتقليل العجز سيتم عن طريق إيجاد موارد ونستهدف زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل مع عدم وجود أعباء على المواطنين.



وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم تم فرض رسوم على مشتريات الاسواق الحرة 2%.

ونفى الوزير فرض رسوم انترنت على المواطنين ولكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن.