  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

المصريين في الكويت

رسالة عاجلة من الحكومة إلى العالقين المصريين في الكويت

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم الجدل حول احتفالات العيد وتجديد الحظر

لقاح كورونا

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

القصر العيني الفرنساوي

إصابة وكيل كلية "طب أسنان القاهرة" بفيروس كورونا

كورونا

الصحة العالمية تكشف عن خبر صادم بشأن كورونا

ميسي

زاهي حواس يكشف حقيقة تصريحاته ضد "ميسي"

فجر السعيد

منع فجر السعيد من دخول الكويت وطائرتها تهبط في مصر

محمد الشناوي

تعليق غير متوقع من "الشناوي" على مقلب "رامز جلال"

الكلاسيكو

مفاجأة.. عودة أندية إسبانيا للتدريبات

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

آخر الأخبار

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الجنايني»: يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدورى

#

بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. تبدأ من اليوم

#

بشري سارة من المالية للموظفين عن راتب شهر مايو

#

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل قوانين فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وكيف سيتم تدبير متطلبات الموازنة الجديدة.
وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أنه مع الموازنة الجديدة سيتم تدبير زيادات في المرتبات وبنود إنفاق تصل إلى 100 مليار بواقع 66 مليار زيادة معاشات و34 مليار زيادة أجور.
وتساءل الوزير عن طرق تدبير الزيادات الجديدة هل عن طريق إيرادات أم بزيادة الديون؟ مؤكدا أن الطريقة الأمثل لتقليل العجز سيتم عن طريق إيجاد موارد ونستهدف زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل مع عدم وجود أعباء على المواطنين.
وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم تم فرض رسوم على مشتريات الاسواق الحرة 2%.
ونفى الوزير فرض رسوم انترنت على المواطنين ولكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن.
وأشار الوزير إلى أن بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات
» السعودية تؤكد التزامها بسياسة ربط الريال بالدولار
» تعليق السفارة المصرية على أحداث مركزي الإيواء بالكويت
» كواليس جديدة فى واقعة الصلاة بأحد زوايا الإسكندرية ‎
» شاهد.. هذا هو الفارق بين الشريان والوريد
» "كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة
» مقترح لعودة الدوري الإنجليزي في التاسع عشر من مايو
» كورونا.. الأردن صفر إصابات لليوم السابع على التوالي
» "ميدو" يهاجم محمد الشناوي بسبب تصريحه مع رامز جلال
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين
» كورونا.. تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية