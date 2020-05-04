إصابة وكيل كلية "طب أسنان القاهرة" بفيروس كورونا

04 مايو 2020 - 10:00 م

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن إصابة الدكتور عصام عزيز، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ب فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تمت إحالته لمستشفي قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وقالت الجامعة، في بيانها، إن الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات، أكد أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلي مستشفي الفرنساوي للعزل، لاتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا ، وفقا لبرتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح الدكتور أحمد طه، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتابع الحالة الصحية للعميد والوكيل أولا بأول، مع التأكيد علي تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهما، من أجل مواجهة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا ولن تتواني عن تقديم الدعم لكافة المنتسبين لها.

