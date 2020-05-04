  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

المصريين في الكويت

رسالة عاجلة من الحكومة إلى العالقين المصريين في الكويت

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم الجدل حول احتفالات العيد وتجديد الحظر

لقاح كورونا

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

القصر العيني الفرنساوي

إصابة وكيل كلية "طب أسنان القاهرة" بفيروس كورونا

كورونا

الصحة العالمية تكشف عن خبر صادم بشأن كورونا

ميسي

زاهي حواس يكشف حقيقة تصريحاته ضد "ميسي"

فجر السعيد

منع فجر السعيد من دخول الكويت وطائرتها تهبط في مصر

محمد الشناوي

تعليق غير متوقع من "الشناوي" على مقلب "رامز جلال"

الكلاسيكو

مفاجأة.. عودة أندية إسبانيا للتدريبات

إصابة وكيل كلية "طب أسنان القاهرة" بفيروس كورونا

آخر الأخبار

القصر العيني الفرنساوي
القصر العيني الفرنساوي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة سفير مونديال قطر 2022 بفيروس كورونا

#

إصابة مسئول روسي بارز ونائبه بفيروس كورونا

#

إصابة عميد طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا

#

شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن إصابة الدكتور عصام عزيز، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ب فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تمت إحالته لمستشفي قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وقالت الجامعة، في بيانها، إن الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات، أكد أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلي مستشفي الفرنساوي للعزل، لاتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا ، وفقا لبرتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح الدكتور أحمد طه، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتابع الحالة الصحية للعميد والوكيل أولا بأول، مع التأكيد علي تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهما، من أجل مواجهة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا ولن تتواني عن تقديم الدعم لكافة المنتسبين لها.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن لجنة الترصد ومكافحة العدوي بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الفم والأسنان ، الذي أثبتت التحاليل إصابته بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات
» السعودية تؤكد التزامها بسياسة ربط الريال بالدولار
» تعليق السفارة المصرية على أحداث مركزي الإيواء بالكويت
» كواليس جديدة فى واقعة الصلاة بأحد زوايا الإسكندرية ‎
» شاهد.. هذا هو الفارق بين الشريان والوريد
» "كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة
» مقترح لعودة الدوري الإنجليزي في التاسع عشر من مايو
» كورونا.. الأردن صفر إصابات لليوم السابع على التوالي
» "ميدو" يهاجم محمد الشناوي بسبب تصريحه مع رامز جلال
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين
» كورونا.. تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية