  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

الصحة العالمية تكشف عن خبر صادم بشأن كورونا

ميسي

زاهي حواس يكشف حقيقة تصريحاته ضد "ميسي"

الكلاسيكو

مفاجأة.. عودة أندية إسبانيا للتدريبات

فجر السعيد

منع فجر السعيد من دخول الكويت وطائرتها تهبط في مصر

محمد الشناوي

تعليق غير متوقع من "الشناوي" على مقلب "رامز جلال"

بشار الأسد

الأسد: كارثة تضرب سوريا أشد من حرب الـ9 سنوات

السيسي

أهم تصريحات «السيسي» في قمة حركة عدم الانحياز

وزيرة الصحة

محاولات انتحار داخل مستشفيات العزل بين المصابين بـ"كورونا"

البرهان

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

"الصحفيين" تعلن فتح حساب الطوارئ والحالات الحرجة

الحياة السياسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب تفاقم الوباء.. إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

#

إسبانيا تعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

#

سيول وثلوج بالدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

#

"الصحفيين" تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة قد فتحت حسابا بالمصرف المتحد لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019. 
وأضاف رشوان، أن ذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه تم إيداع مبلغ مائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.
وقال نقيب الصحفيين أنه مرة أخرى وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.
بيانات الحساب:
المصرف المتحد
حساب رقم: 1021626888024

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق السفارة المصرية على أحداث مركزي الإيواء بالكويت
» كواليس جديدة فى واقعة الصلاة بأحد زوايا الإسكندرية ‎
» شاهد.. هذا هو الفارق بين الشريان والوريد
» "كريمة": الرسول كان يشتري لعب الأطفال للسيدة عائشة
» مقترح لعودة الدوري الإنجليزي في التاسع عشر من مايو
» كورونا.. الأردن صفر إصابات لليوم السابع على التوالي
» "ميدو" يهاجم محمد الشناوي بسبب تصريحه مع رامز جلال
» ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين
» كورونا.. تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة في الجزائر
» أهم تصريحات «السيسي» في قمة حركة عدم الانحياز
» "الخليفي" يغري "مبابي" بمبلغ خيالي لعدم المغادرة لريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية