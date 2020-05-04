» تعليق السفارة المصرية على أحداث مركزي الإيواء بالكويت

04 مايو 2020 - 11:00 م

تابعت السفارة المصرية في الكويت الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس، حيث أكدت السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة وزارة الداخلية الكويتية.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيفاد مسئولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسئولين الكويتيين، وقد تم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، مع إعادة التأكيد على استعداد السفير لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أي وقت، إلي جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية، بحسب "أخبار اليوم".



وأكدت السفارة أنها تتابع مع المسئولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، مشيرة إلى أن الجانب الكويتي أفاد السفارة بالبيانات الخاصة بالمسجلين في هذه المراكز نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها، علماً بأنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، على أن يتبعها رحلات أخرى خلال الفترة القادمة. كما ان السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.