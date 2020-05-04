» كواليس جديدة فى واقعة الصلاة بأحد زوايا الإسكندرية ‎

04 مايو 2020 - 10:40 م

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن أن واقعة فتح أحد الزوايا بمحافظة الإسكندرية من خلال تمكين العامل المسئول عنها، لبعض المواطنين الصلاة بداخلها، كشفت التحقيقات المبدئية أن هناك من بين المصلين من له توجهات أيدلوجية، وتعمل الجهات المعنية التحقيق من ذلك.



وأضاف "طايع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل مكن 13 شخص من الصلاة بداخل الزاويا بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، وتابع:" أصحاب الإيديولوجيات المعينة يريدون التلاعب بالعاطفة الجياشة للمصريين فى أقامة صلاة الجماعة وعلينا الحذر من ذلك".

