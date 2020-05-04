زاهى حواس: رجعنا 6 آلاف قطعة أثرية بالدراع والجواسيس

04 مايو 2020 - 10:20 م

قال خبير الآثار زاهى حواس، إنه تربطه علاقة صداقة بوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، مضيفا، نتواصل دائما .. فقد كان وزيرا قويا، رغم النجوم الذين كانوا يحيطوا به، وعملنا سويا خلال 8 سنين حينما كنت رئيس الاثار، لكن طول عمرنا أصدقاء عملنا المتحف الكبير ومتحف الحضارة ورممنا الآثار، علاقتنا علاقة أخوة وصداقة".



وتابع خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدى على قناة القاهرة والناس، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اكتشفنا سرقة 4 لوحات أثرية، وعلمنا أن متحف اللوفر هو من اشتراهم، فأرسلت لهم خطاب، وأكد لى مدير المتحف أنه سيتابع الأمر، وقال لى القانون بياخد ووقت ادينى 6 شهور"، وبعد 9 شهور أوقفت بعثة اللوفر عن العمل، وحينما علم مبارك تواصل معى "ولما حكتله قالى انت معاك حق"



وأضاف جواس، قدرنا نرجع 6 آلاف قطعة آثرية من خارج مصر بالدراع والجواسيس فى المتاحف.. والدليل إنه تم اختيار فى 2006 من أهم 100 شخصية فى العالم لجهودى فى إعادة الاثار لمصر "

وحول سؤاله عن مصادر دخله وهو كان موظفا بالآثار، أكد حواس، "كل فلوسى من 3 جهات .. كتبى اللى مافيش متحف فى العالم مابيعرضهاش.. ومحاضراتي سعرها عالى .. والبرامج التليفزيونية واللى بأعملها على أعلى مستوى.. كل فلوسي من طرق شرعة"



وفى فقرة "تنقذ مين" اختار زاهى حواس، الراحل عمر الشريف، وفضله عن يحيى الفخرانى وحسين فهمى، قائلا" كنت دايما معاه .. دايما كان محتاجلى.. وكتبت عنه مقالة فهو أعز صديق ليا .. أخر مرة شوفته، لما رحتله انا وطارق المستشفى .. كان قبل الوفاة بـ 5 أيام .. الدكتورة قالت لنا "مابيكلش ولا بيشرب من 5 أيام .. فقلت لإبنه خلاص الجبانة".