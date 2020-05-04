» شاهد.. هذا هو الفارق بين الشريان والوريد

04 مايو 2020 - 10:10 م

قال د.جمال شعبان مدير معهد القلب السابق إن الشكوى من قصور في الشرايين التاجية أو تصلب في الشرايين يدفعنا للحديث عن الفرق بين الشرايين والأوردة وأعراض القصور في الشرايين.



وأضاف شعبان خلال تقديمه برنامج ربي زدني علما أن الشريان لا يرى ولكن يحس بالنبض بينما الوريد يرى مشبها الشرايين بمواسير المياه النقية والأوردة بمواسير الصرف فالشرايين شجرة شريانية والاورطة هو مصدره بالقلب.



وتابع إن الأوردة عبارة عن الصرف بعد التغذية من الشرايين ولكن يحدث إعادة تصنيع وتنقية فكل الأوردة دم غير نقي بدون أوكسجين ماعدا الأوردة الرئوية الأربعة.



وأوضح قائلا : عمرك الحقيقي هو عمر شريانك فالشرايين التاجية لديها القدرة على التمدد وتفرز أشياء تمنع التجلط ويحدث تصلب الشرايين عندما تفقد القدرة على التمدد.

