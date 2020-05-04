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فيديو مروع.. يقتل صديقته ثم ينتحر في لبنان

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وثقت كاميرا مراقبة واقعة قتل مروعة، حيق أقدم أحد الأشخاص على قتل صديقته ثم انتحر بنيران مسدسه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية اليو، إن رجلا أقدم على قتل صديقته التي تعمل في محل تجاري في منطقة الجديدة - الفنار ثم قتل نفسه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى المكان وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

وقد نقل عناصر الدفاع المدني الجثتين من داخل السوبر ماركت في البوشرية إلى مستشفيات المنطقة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ?فيديو? يظهر الرجل المدعو (ا. س.) لحظة إطلاقه رصاصة على صديقته (م.ه.) في مكان عملها، ومن ثم قتل نفسه.


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