ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، خلال التعاملات المسائية.
وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.


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