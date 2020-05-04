محاولات انتحار داخل مستشفيات العزل بين المصابين بـ"كورونا"

04 مايو 2020 - 07:35 م

قالت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن فريق الدعم النفسي توجه إلى مستشفيات العزل الفترة الماضية، لدعم المصابين والفريق الطبي، وتقديم العلاج والمساندة النفسية لهم أثناء تلك الفترة.

وقالت الأمانة، فى بيان اليوم، الإثنين، إنه عبر المناظرة التي قامت بها فريق الصحة النفسية لـ 12 مستشفى عزل، تم اكتشاف العديد من الأعراض لدى المصابين داخل تلك المستشفيات مثل (قلق – خوف - صعوبة في النوم – أعراض ذهانية - فقدان شهية – أعراض هوس – أعراض اكتئاب – أفكار ومحاولات انتحار)، ويتبين بذلك أن الحالات تتراوح بين بسيطة الحدة وشديدة الحدة، ومن بينها حالات الهلع والذهان والانتحار التي تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري.

كما تلقت خدمة الخط الساخن للدعم النفسي خلال شهر أبريل الماضي 1047 مكالمة هاتفية منذ بداية شهر أبريل حتى نهايته (الخدمة مقدمة على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع).

وتقدمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالشكر والتقدير للأطباء أعضاء الأمانة ومستشفياتها على الجهود المبذولة أثناء تواجدهم بمستشفيات الحجر الصحي وما يقدمونه من دعم نفسي للفرق الطبية وغيرها من مهام الطب النفسي المكلفين بها تجاه المرضى، وأشادت بدورهم الهام والبارز والذي شهدته المستشفيات والفرق بها وذكرته في أكثر من مناسبة.

وقالت د. منن عبد المقصود، الأمين العام لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن سلامة أطبائها هي أولوية لا تراجع عنها، ويصل ذلك إلى التوصية برفض التدخل أو الانسحاب من العمل إذا ما وجد تقصير في إجراءات مكافحة العدوى.

وأضافت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، قامت بتقديم خدمات الدعم النفسي بمستشفيات العزل عن طريق التواصل المباشر مع المديرين والأطباء وكذلك فتح باب الخدمة بالخط الساخن على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع إلا أنه تعذر التواصل مع الحالات، كما أدى وجود بعض الحالات شديدة الحدة أو غير المستبصرة إلى صعوبة التواصل معها تليفونيًا أو عن طريق الانترنت.

وتابعت: مع استشارة الخبراء وتقييم الوضع الطبي داخل مستشفيات العزل مع إجراء الزيارات الاستطلاعية من متخصصين ذوي خبرة في الدعم النفسي من الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تم رصد الموقف من أرض الواقع وتقييم الاحتياجات وجد انه من الضروري التواجد داخل المستشفيات، وهو الأمر الذي تبين أهميته في الإحصائيات اليومية المقدمة من الفرق العلاجية.

وأعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن بعض الأرقام أثناء هذه الفترة وهي:

تلقت خدمة الخط الساخن للدعم النفسي خلال شهر إبريل عدد 1047 مكالمة هاتفية منذ بداية شهر إبريل حتى نهايته (الخدمة مقدمة على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع).

- تقديم خدمات الصحة النفسية من تاريخ 19 إبريل حتى 29 إبريل (10 أيام) وذلك بـ 12 مستشفى عزل بالجمهورية لعدد 149 مريضا مصابا بمستشفيات العزل، وكانت الأعراض التي ظهرت على المصابين داخل مستشفيات العزل ما بين:

(قلق – خوف- صعوبة في النوم – أعراض ذهانية- فقدان شهية – أعراض هوس – أعراض اكتئاب – أفكار ومحاولات انتحار).

- تم وصف الدواء لـ 68 حالة استدعت التدخل الدوائي، خلاف ذلك تقديم جلسات العلاجية حسب كل حالة على حدة.

ويتبين بذلك أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة الحدة إلى شديدة الحدة ومن بينها حالات الهلع والذهان والانتحار التي تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري.