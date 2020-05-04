دولة تتبرع بمليار يورو لإنتاج لقاح لـ"كورونا"

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سولبيرج
سولبيرج
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الطيب حسين

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أعلنت رئيسة وزراء النرويج، أرنا سولبيرج، أن بلادها ستخصص 1.215 مليار دولار (1.113 مليون يورو) لتمويل الجهود الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيع المصل في العالم.

وقالت سولبيرج، في كلمة ألقتها اليوم الاثنين خلال مشاركتها في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين بهدف تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، إن النرويج ستساهم بـ1 مليار دولار لـ"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، مشددة على أن هذه المنظمة "تلعب دورا حيويا في ضمان أن تكون اللقاحات متاحة في الدول الفقيرة"، وبينت أن هذه الأموال ستساهم في "الفترة الاستراتيجية المبقلة" التي تبلغ 10 سنوات.

كما أفادت سولبيرج بتخصيص 215 مليون دولار لـ"التحالف العالمي للابتكارات لمنع الأوبئة" الذي يتخذ من أوسلو مقرا له.

وفي حديث لوكالة "رويترز" قبل بدء المؤتمر، قالت رئيسة الوزراء النرويجية إن "هذه القضية عالمية وهي بحاجة إلى حلول مشتركة بين الدول بما في ذلك موضوع التوزيع، لكي يكون اللقاح متاحا للجميع"، كما أعربت سولبيرغ عن أسفها من عدم مشاركة الولايات المتحدة في هذا المؤتمر.

وتعتبر النرويج من الجهات المنظمة لهذا المؤتمر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والسعودية واليابان.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي يجري دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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