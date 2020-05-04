  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

البرهان

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

بعد إثارة "أم هارون" الغضب.. حياة الفهد تخرج عن صمتها بتعليق مفاجئ

مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة توازن بين البناء وملاحقة كورونا

أنطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة يشارك شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في الصلاة

كورونا

أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

أمير قطر

إطلاق نار وتحرك مدرعات.. قطر تكشف حقيقة "انقلاب الفجر"

قتل

يقتل زوجته من أجل إرضاء أمه (التفاصيل كاملة)

الوقود

رسميًا.. البرلمان يوافق على زيادة أسعار المحروقات

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

آخر الأخبار

البرهان
البرهان
Advertisements

محمد فضل- متابعات

الإرهاب

مصر

مساعدات

السودان

الإخوان

قال الباحث المتخصص في شؤون الإخوان المسلمين، منير أديب، إن السودان سيسلم مصر مجموعة من كوادر تنظيم "حسم" خلال أيام بموجب تنسيق أمني رفيع المستوى بين البلدين.

وأضاف أديب لـ RT  "روسيا اليوم"، أن تلك المجموعة تم التحفظ عليها بالفعل في السودان، وأفرادها من العناصر المحسوبة على القيادي الإخواني المقتول، محمد كمال، وهم إما صادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهاب، أو مطلوبون في قضايا إرهاب قيد النظر حاليا.

وأوضح الباحث أن هناك ارتياحا من قبل مجموعة محمود عزت، أو ما يعرف بـ"الحرس القديم" داخل جماعة الإخوان، لتلك الخطوة التي قامت بها السلطات السودانية، لأسباب تتعلق بوجود خلافات بين جناح محمد كمال، القيادي الإخواني المقتول، وجناح محمود عزت، الهارب من مصر، والمتورط في عدة قضايا إرهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط لاعب شهير رفقة خطيبته داخل السيارة وقت الحظر
» الإمام الطيب: غياب القيم والفضائل عن مجتمعاتنا أفقدنا الكثير
» أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا
» حكم من صام وهو جنبًا.. الإفتاء توضح
» مصر ترسل 4 طائرات محملة بالمستلزمات الطبية للسودان
» وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور
» الوزراء ينشر صورًا لشارع المعز بعد تطويره
» الصحة للبرلمان: تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم
» فنانة شهيرة تقلد عبلة كامل وتثير الجدل
» 10 إجراءات وقائية تحددها الجبلاية لعودة التدريبات
» شارع المعز ضمن خطة السياحة للتطوير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية