رئيس الوزراء: الدولة توازن بين البناء وملاحقة كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موقف العمل بالشركات التابعة للوزارة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن العمل فى الشركات التابعة للوزارة يسير بصورة جيدة، خاصة مع تطبيق الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تسهم فى حماية العاملين من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن المطلوب، الذى يجمع بين استمرار عجلة العمل والإنتاج فى المواقع المختلفة، وفى الوقت نفسه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وهو ما يسير حتى الآن بصورة جيدة جداً.

وأشار إلى أن كل المواقع التي قام بزيارتها سواء مواقع التشييد والبناء، أو المصانع، كانت تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى، موجهاً الشكر لعمال مصر في عيدهم، حيث يثبتون دوماً أنهم على قدر المسئولية، وأنهم صُناع حاضر مصر وبُناة مستقبلها.