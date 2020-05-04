أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا

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كورونا

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مناعة

عالم روسي

كشف عالم روسي عن طريقة اعتبرها البعض غريبة لاكتساب الجسم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أنطون ييرشوف، الدكتور في العلوم الطبية وأستاذ الفيزيولوجيا المرضية في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى ، عن شرط لاكتساب الجسم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد .

ووفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك ، قال العالم الروسي إن الحالة المثلى لاكتساب المناعة هو أن يصاب المريض بأعراض متوسطة غير حادة وعدم الإفراط في استخدام الأدوية، وأوضح العالم، أن المناعة اللازمة لحماية الجسم قد لا تتشكل في حالتين و، هما معاناة المريض من أعراض خفيفة جدا أو شديدة للغاية.

وفي الحالة الأولى، لا يتم العثور على الكمية المسموح بها من الفيروس في جسم الإنسان من أجل تطوير الأجسام المضادة، أما في الحالة الثانية، لا يتم تشكيل الحصانة، والسبب هو إرهاق الجسم فتذهب كل قواه لدعم الحياة، وأوضح ييرشوف أن “الجسم ببساطة ليس لديه قوة كافية، أي البروتينات الكافية لتشكيل الأجسام المضادة”.

كما قال الإخصائي، : نظرا لحقيقة إن هذا المرض مثل السارس، هناك افتراض بأن المناعة ضد فيروس كورونا ستصل لمدة عامين، وأضاف، أنه لا يوجد أي دليل لإثبات صحة ذلك بعد.


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