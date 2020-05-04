مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

04 مايو 2020 - 04:18 م

حالة من الجدل والغضب أحدثها فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة القطرية، بسبب تغريدة مزعومة منسوبة له يتحدث عن الدول التي قال إنها تطبع أو تدافع عن إسرائيل، وأرفق تغريدته بصورة تجمع السلطان الراحل قابوس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه رد المعلق العماني بقنوات "بي إن سبورت" الرياضية، خليل البلوشي، بشن هجوماً حاداً على فيصل القاسم. وقال: "فيصل القاسم ومن هم على شاكلته أوجعتهم سياسة السلطنة فخرجوا ينبحون في رمضان في محاولة أن ينفلتوا من أغلالهم التي قيدتهم في هذا الشهر الفضيل لأنهم ليسوا إلا شياطين يبحثون عن فتنة".

لكن قرر فيصل القاسم الخروج عن صمته والتأكيد بأن هذه التغريدة لا تخصه، صادمًا متابعيه برأيه في التطبيع مع إسرائيل، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر"، :" تنويه: أنا لم أكتب تغريدة واحدة ضد التطبيع،ولم أهاجم المطبعين منذ عشر سنوات،وصرت على قناعة تامة أن القومجيين والمقاومجيين بتوع المقاولة والمماتعة الذين يعارضون التطبيع قدموا خدمات تاريخية لإسرائيل أكثر بألف مرة من المطبعين".

وأضاف :" ثم لماذا مهاجمة التطبيع إذا كان أصحاب القضية أكبر المطبعين".

وتابع المذيع بقناة الجزيرة :"وإذا السلطة الفلسطينية لا تمثل القضية الفلسطينية وحركات المقاومة لا تمثل القضية، وعشرات الفصائل الفلسطينية لا تمثل القضية. وجماعة المقاومة والممانعة في المنطقة الذين يرفعون شعار فلسطين عمال على بطال لا يمثلون القضية.وإذا كان العرب لا يمثلون القضية.من يمثل القضية.نرجو الإجابة".

وأثار تصريحات فيصل القاسم صدمة لدى الكثيرين الذين اعتبروه مؤيدًا للتطبيع ومهاجمًا للمقاومة الفلسطينية، كما أغضبت النشطاء في فلسطين.

ورد الإعلامي الفلسطيني محمد المدهون، عليه قائلًا :" من تقصد بـ أصحاب القضية المطبعين؟!هل تقصد المرابطين بالمسجد الأقصى؟ أم ال5 آلاف أسير في سجون الاحتلال؟ أم المقاومة الفلسطينية التي تواجه المحتل منذ سنوات؟ أم المحاصرين في قطاع غزة؟ أم الشهداء؟ أم الجرحى؟ من تقصد؟".

وعلق متابع آخر :" يمكن قصدك قيادات السلطة!! لكن هل أصبحو هم "أصحاب القضية" يا فيصل؟".

فرد عليه "القاسم" قائلًا :" أصحاب القضية الحقيقيين هم أبناء المقاومة وليس السلطة، وما كانوا في يوم من الأيام من أكبر مطبعين كما تزعم".

وعلق شخص آخر بالقول :" أصحاب المقاومة المتحالفين مع ايران التي تحتل اربع عواصم عرببة مو أصحاب القضيه من الصين الى المغرب؛فمن تقصد، الا اذا كنت لا تعتبر نفسك من اصحاب القضيه يااااا دكتور".

فرد فيصل القاسم :" أضحكتني شكرا.. وكل واحد من هؤلاء صار عنده قضية اكبر من القضية الفلسطينية بألف مرة".



لم اكتب تغريدة واحدة ضد التطبيع ولم أهاجم المطبعين منذ سنوات، وصرت على قناعة أن القومجيين والمقاومجيين بتوع المقاولة والمماتعة الذين يناهضون التطبيع قدموا خدمات تاريخية لإسرائيل أكثر بألف مرة من المطبعين.ثم لماذا مهاجمةالمطبعين إذا كانت السلطة التي تزعم تمثيل القضية أكبر المطبعين — فيصل القاسم (@kasimf) May 4, 2020