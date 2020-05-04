إطلاق نار وتحرك مدرعات.. قطر تكشف حقيقة "انقلاب الفجر"

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كشف مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، حقيقة الأنباء والفيديوهات التي انتشرت حول وقوع محاولة انقلاب بقيادة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.

وقال مصدر في الخارجية القطرية اليوم الاثنين، في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية: "إنها أخبار كاذبة"???، ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الحشو الإعلامي، مشددًا على استقرار الأوضاع الأمنية.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن مراسلها في الدوحة، خرج في جولة ميدانية للتأكد من الأمر، ولم يجد أي أمور أو مظاهر مختلفة للتواجد الأمني خارج القصر الأميري.

وكان رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدالوا فيديوهات عن إطلاق نار في محيط القصر الأميري، مشيرين إلى أنها محاولة للانقلاب على الشيخ تميم بن حمد أمير قطر بقيادة حمد بن جاسم، وهو ما تم نفيه وأكد البعض أن هذه الفيديوهات مفبركة.

ووفقا لمن تداول الفيديو المزعوم فقد جرى تصويره فجر اليوم في منطقة الوكرة.


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