يقتل زوجته من أجل إرضاء أمه (التفاصيل كاملة)

04 مايو 2020 - 03:48 م

قدم من الأرياف فاستقر وعمل في القاهرة ثم تزوج أيضًا في العاصمة في حين أن والديه يسكنان في الأرياف، ولكنه كان بارًا بهما وحين مرضت والدته وكانت تتردد على مستشفى في القاهرة قرر تجهيز شقة في منزله لتقيم فيها والدته مع والده حتى يرحمها من عناء السفر، لكن كان لزوجته رأي آخر.

واعترضت الزوجة، على قرار زوجها باستضافة والديه في منزله نتيجة لمرض والدته وحاجتها للذهاب إلى المستشفى باستمرار، وقالت له: "هذا منزلي وليس من حق والديك أن يسكنا فيه".

وفى أحد الأيام فوجئ الزوج بطرد زوجته لوالدته بحجة الاستعداد لتأجير الشقة التي يقيمان معهما فيها داخل المسكن، فجن جنون الزوج وعاتب الزوجة بشدة لتفاجئه بتهديده بالذهاب لمحكمة الأسرة وخلعه، فقام بطعنها لتقع جثة هامدة لا تتحرك، حسب اليوم السابع.

وقال المتهم في اعترافاته، إن والديه كانا يعيشان في الأرياف، ويترددان عليه من حين لآخر، وبعد مرض والدته وترددها على المستشفى في القاهرة أكثر من مرة، قام بتجهيز الطابق الأول لهما ليقيما فيه لاستكمال العلاج، لكن زوجته اعترضت، فقام بقتلها

وقررت النيابة إحالة المتهم، إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.