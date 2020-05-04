هل تزوجت ياسمين صبري سرًا قبل زواجها من "أبوهشيمة"؟

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ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد فضل- متابعات

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طاردت الفنانة ياسمين صبري الكثير من الشائعات، خاصة فيما يتعلق بحياتها الشخصية، حيث أثارت الجدل بعد ظهور نجمها في عالم الفن بسبب عدم حديثها عن زواجها، والذي كشفت عنها بعد ذلك في أحد البرامج بأنها متزوجة من رجل يدعى "محمد"، وتطلق عليه اسم "دودي".

وكشفت مصادر فنية، أن ياسمين وافقت على الإرتباط به سراً، وسافرت إلى أميركا، حيث تعيش والدتها، لتنجب إبنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

وكان طليقها يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أميركا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً إحتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

وفي التفاصيل فقد ردت ياسمين صبري في إحدى البرامج منذ عامين، بأنها متزوجة منذ خمس سنوات من رجل يدعى "دودي" يعمل رجل أعمال من الإسكندرية، وأنها تعيش معه حياة سعيدة.

وتوقعت ياسمين صبري، أن بعد ردها السابق ستتركها الشائعات، لكن حدث العكس فقام البعض برحلة بحث وراء "دودي" لمعرفة من هو، وبعدها تردد أن زوجها يدعي محمد سيد المحجوب، وتزوجته في ديسمبر 2013، وأن لديها طفلة منه أنجبتها في أمريكا، من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية.

وروى البعض أن قصة ياسمين مع "دودي" بدأت بعدما تزوجت والدتها من طبيب وسافرت معه إلى الكويت، وعندما عاد والد ياسمين إلى مصر عمل كطبيب فى مستشفى زوج ابنته في الإسكندرية ومن هنا جاء تعارف ياسمين عليه، وأنبهر بجمالها فتزوجها "المحجوب" علي الفور رغم وجود فارق في السن بينهما مشترطاً عليها أن يكون زواجاً سرياً لأنه متزوج من سيدة من عائلة عريقة ولديه أبناء ويخشى أن يؤثر زواجه من ياسمين على استقراره العائلي، كما أهداها زوجها فيلا ومزرعة في كومباوند في مدخل الإسكندرية بجوار مول شهير وأهداها سيارة فارهة، لكن بعد ذلك وبسبب انشغالها بعملها كممثلة حدثت مشاكل كثيرة بينهما وتم الطلاق.

وتدخلت بعد ذلك عائلة ياسمين، وتم الصلح بين الزوجين، وبعدها صرحت ياسمين بأنها متزوجة مما تسبب في مشاكل لدى عائلة زوج ياسمين، ليتم الطلاق الثاني بينهما، وكانت هذه هي الرواية الأولى للطلاق.

ولم تخرج الفنانة ياسمين صبري لتأكيد أو نفي تلك الأنباء التي قيلت عنها، إلا أنها الآن متزوجة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وتم عقد القرآن في أجواء عائلية نظرًا لإجراءات فيروس كورونا.


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