صور ابنة هشام سليم قبل وبعد عملية التحول الجنسي

04 مايو 2020 - 03:08 م

تصدر اسم الفنان هشام سليم الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، منذ أمس عقب تصريحاته لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والتي أعلن فيها عن إجراء ابنته عملية تحول جنسي إلى ذكر.

وقال هشام سليم للإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، إن ابنته تحولت إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".

وعلى خلاف العادة نالت تصريحات هشام سليم إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بـ"تسامحه" مع ابنته وعدم تعقيد الأمور كما أثنوا على شجاعته في الاعتراف بما أصبحت عليه ابنته التي سارت شابًا.

وتداول البعض صورًا لابنته قبل وبعد إجراء عملية التحول الجنسي.