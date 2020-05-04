السعودية تسجل 1645 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

04 مايو 2020 - 03:01 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28665 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 190 متوفىً.