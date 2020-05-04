» 10 إجراءات وقائية تحددها الجبلاية لعودة التدريبات

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أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لحسم مصيرعودة الدورى.

وتضمن الخطاب أن اتحاد الكرة يرغب بشكل قاطع فى استئناف مسابقة الدورى وعدم إلغائه، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد نهائى لعودته انتظارا لقرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، خاصة أن هناك العديد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حال عودة الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى السياق ذاته، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة يوم 27 مايو الجارى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعداً لعودة أندية الدورى الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حالياً تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتضمن التصور على أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.


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