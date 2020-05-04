فنانون وقعوا في فخ "الارتباط"

أعلن الفنان أحمد العوضي زواجه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكنّه لم يشر إلى ياسمين عبدالعزيز،وجاء ذلك عقب ساعات من تغيير الفنانة ياسمين عبدالعزيز الحالة الاجتماعية هي الأخرى من عزباء إلى متزوجة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق نلقي الضوء على هؤلاء الفنانين الذين أكدوا أن ارتباطهم ببعض هو شيء عار من الصحة نافيين في البدايات أي علاقات عاطفية تربطهما ببعض ومنهم دينا الشربيني وعمرو دياب ومحمد حلاوة وريهام حجاج..

عمرو دياب ودينا الشربيني

مع بداية انتشار الأخبار حول علاقتهما، تعامل معه الجميع باعتبارها شائعات، كان يحاول البعض عمرو دياب ودينا الشربيني تخمين هل بالفعل هناك علاقة تجمعهما مع التزام الطرفين بالصمت التام، وبدأت الأمور في الاتضاح تدريجيا خاصة عندما بدأت تجمعهما صور ومناسبات مختلفة، منها ظهوره في حفل سحور مسلسلها الرمضاني "مليكة".

حسام حبيب وشيرين

صورة تجمعهما وتعليق مقتضب "ابني وعروسته" نشرها والد الفنان حسام حبيب، كانت كافية لتجذب الأنظار إليهما وإلقاء الضوء على علاقتهما، بالرغم من خروج حسام حبيب لتكذيب خبر ارتباطهم أكثر من مرة، نافيا وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بشيرين، ووصف علاقتهما بالصداقة القوية، ولم تمر سوى فترة قصيرة حتى انتشرت صور من عقد القران والزفاف الذي جرى في منزلها بحضور أسرتيهما وعدد من الأصدقاء المقربين.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

أعمال عديدة جمعتهما بالإضافة إلى تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، وهو الأمر الذي كان يتم نفيه أكثر من مرة في البرامج التليفزيونية والحوارات الصحفية، مؤكدة أن لا يجمعهما سوى الصداقة ووصل الأمر إلى وصفه بـ"الأخ"، واستمر ذلك على مدار سنوات، ولكن لم يستمر الأمر طويلا حتى فاجأ الجميع بحفل زفافهم في "الجونة" بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائهما داخل وخارج الوسط الفني.

أحمد سعد وسمية الخشاب

لم يكن الأمر متوقعا خاصة بسبب العلاقة التي تجمع الفنان أحمد سعد بالفنانة ريم البارودي على مدار سنوات، ولكن المفاجأة عندما قامت البارودي بنشر خبر زفاف "سعد" و"سمية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي نفته سمية جملة وتفصيلة وهددت باتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة من ساهم في نشر أخبار كاذبة.

ومن جانبه، أكد أحمد سعد أن سمية ليست أكثر من صديقة وزميلة عمل، وفي مداخلة وصفت علاقتها بأحمد سعد أنها "علاقة روحية من نوع خاص"، ولم تمر سوى فترة قصيرة حتى قيامهم بعقد قرانهم في حفل مقتصر على الأهل والأصدقاء.