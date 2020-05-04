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فنانة شهيرة تقلد عبلة كامل وتثير الجدل

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أروي
أروي
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علا خطاب

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أروى

عبلة كامل

تيك توك

نشرت الإعلامية أروى، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الفيديوهات "تيك توك".

وظهرت الفنانة أروي بتقمص شخصية عبلة كامل في فيلم‏  خالتي فرنسا بجملة: أنا واحدة جاهلة ولا قلت أنا دكتورة أنا جاهلة

وجاءت تعليقات محبيها كالآتي :"اروى تمثيلك تحفه، انتي رائعة ودايما متألقة، جميلة طول عمرك"

تشارك المطربة أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان ‏‏2020.‏

كانت أروى سافرت إلى دبي لتصوير برنامج "رامز مجنون رسمي"، ولم تستطع العودة بعد قرار تعليق الطيران .


@arwaonline

بموت في القديره عبله كامل ?? ##مصر ##تمثيل

? original sound - ahmedvirgooo

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