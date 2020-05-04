» فنانة شهيرة تقلد عبلة كامل وتثير الجدل

علا خطاب
نشرت الإعلامية أروى، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الفيديوهات "تيك توك".
وظهرت الفنانة أروي بتقمص شخصية عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا بجملة: أنا واحدة جاهلة ولا قلت أنا دكتورة أنا جاهلة
وجاءت تعليقات محبيها كالآتي :"اروى تمثيلك تحفه، انتي رائعة ودايما متألقة، جميلة طول عمرك"
تشارك المطربة أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان 2020.
كانت أروى سافرت إلى دبي لتصوير برنامج "رامز مجنون رسمي"، ولم تستطع العودة بعد قرار تعليق الطيران .
@arwaonline
بموت في القديره عبله كامل ?? ##مصر ##تمثيل? original sound - ahmedvirgooo
مغرب06:41 م
فجر
03:40
شروق
05:12
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:41
عشاء
20:11