» "رام" يكشف تفاصيل أول أغنية لمصابي كورونا

في ظل أزمة كورونا ومعاناة الكثيرين من تداعياتها، يبدو أن بحاجة لمن يبث الأمل والتفاؤل في نفوسنا ويذكرنا دائمًا، بأن اذا تفاؤلنا بالخير فحتمًا سنجد مخرجًا لكل ازماتنا، وهو ما أراد الفنان الموهوب "رام"، ترسيخه من خلال أغنية "قد الحياة"، داعمًا لمصابي كورونا .

وكشف الفنان رامي الحسيني، الشهير بـ"رام"، أنه" كان يعشق الغني منذ صغره، وبدأ الغناء في عمر الـ 12 عامًا، ولكنه توقف مع بداية دخولها الجامعة، والتركيز على عمله كشخص تربوي، حيث انه يدير مجموعة مدارس "الحسام والمستقبل" المملكوكة لوالده، الدكتور الممدوه الحسيني، وهو وأشقائه".

وتابع "رام" في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه يعمل في المجال التربوي لسنوات طويلة، لذا الإقدام على خطوة اللناء كان لابد فيها من تركيز وعمل شيء يليق بمهنتي وعائلتي، وبالطبع تتضن رسالة هادفة وتبشر بالتفاؤل، وهو ما وجده في أغنية"قد الحياة" تتضامنًا مع مصابي كورونا" .

وأضاف: أن فكرة الأغنية جاءت من الحال العام الذي نغيشه كل يوم بعد أزمة كورونا، موضحًا أن اراد ارسال رسالة تفاؤل وأمل للناس وتير المود العام الملئ بالاحباط واليأس، مشيرًا إلى أن كلمات الأغنية جاءت من كلامنا العادي والطبيعي، وكان هدفنا انا وأصدقائي وفريق عمل الأغنية بث كاقةى ايجابية في نفوسن المواطنين".

واستكمل:"ان الملحن بلال سرور ساعد على اخراج الاغنية بهذا الشكل التفاؤلي، فهو حقق نجاح كبير بأغنية "سقف" للفنان رامي جمال، وكنا نرغب في نفس الحالة، واخراج الناس من المود السئ التي نحي فيه، موضحًا أن كلمات الأغنية للشاعر ربيع السيوفي" .

أما عن فكرة تصوير كليب للأغنية، فكشف "رام" أن المفترض نزول الكليب الاسبوع القادم، وهو فكرة جديدة، حيث ستكون الاغنية كرسالة من الأطباء او جيش مصر الابيض كما يلقبونه، إلى رجال الجيش والشرطة، وكتحية منهم لكل مواطن شجعهم على استكمال طريقهم للنهاية، مؤكدة أن أزمة كورونا ستنتهي وكل شئ سيعود لنصابه قريبًا".

وقد طرح المطرب "رام"، الشهر الماضي، أغنيته الجديدة بعنوان "قد الحياة"، على السوشيال ميديا، تضامنا مع مصابي كورونا، وكدعوة للتفاؤل في ظل الأحداث الراهنة بسبب انتشار فيروس الكورونا في جميع انحاء العالم.

"قد الحياة" من كلمات ربيع السيوفي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.







