» حمار يتحول لنجم على السوشيال ميديا لهذا السبب

04 مايو 2020 - 02:22 م

استضاف مزارعون أمريكيون بولاية كارولينا الشمالية حمارا صغيرا في برنامجهم الذي اعتادوا تقديمه علي الإنترنت من أجل التسلية.

وأصبح الحمار الصغير الذي يدعي "مامبو" له الكثير من المتابعين علي مواقع التواصل ويتم استضافته وحيدا أو مع حيوانات أخري عبر كاميرات البث المباشر ويقوم بحركات تنال إعجاب متابعيه، حسبما نشرت "سبوتنيك عربي".

وتداولت مواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو لـ"مامبو" أثناء استضافته، لافتين إلي أن جمهور المشاهدين أكدوا أن مقاطع الفيديو تساعدهم علي التغلب علي ملل البقاء في المنزل بسبب فيروس"كورونا".

جدير بالذكر أن الإصابات بـ"كوفيد 19" تجاوز 3 ملايين ونصف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 247 ألف حالة وفاة حول العالم.





Facing another dull virtual meeting? Invite Mambo, the mini-donkey. https://t.co/eeF6JbkT83 — The Sacramento Bee (@sacbee_news) April 19, 2020