» "الناس كلت وشي" وفاء عامر تثير الجدل بسبب شقيقتها

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علقت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على شخصية شقيقتها أيتن عامر فى مسلسل "فرصة تانية" والتى أثارت حالة من الجدل الواسع وتصدرت التريند.

وقالت وفاء ردًا على الجمهور: "آيتن عامر منك لله الناس كلت وشي كل سنة بيدوروا عليكي وأتحايل على الناس يسيبوكي علشان عندك عيال.. وشي في الأرض من كتر ما الناس بيتكلموا عنك".

وردت آيتن عامر قائلة: "هو أنا لو قلتلكوا إني بحب ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا مني؟.. صدقوني بعيدا عن الهزار شخصية ريهام واللي زيها مثيرة للشفقة بجد، وزيادة قهرها وكسرها لأنه ببساطة كان بيحاول ينسى ملك بيها، وهي اللي اتاخدت في الرجلين".

مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وآيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي ‏وأشرف ‏زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي ‎.‎


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