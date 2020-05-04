» "هرمون السعادة".. احصل عليه من هذه الأطعمة

04 مايو 2020 - 02:10 م

يعاني الكثيرون من الضيق النفسي بسبب الحجر المنزلي الذي فرض علي العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وأشار العديد من خبراء التغذية إلي أطعمة تحتوي علي نسبة عالية من التربتوفان وهو حمض أميني أساسي في إنتاج السيروتونين الذي يسمي بـ" هرمون السعادة".

ويوجد هرمون السعادة في المكسرات والبذور المختلفة و المأكولات البحرية و مكملات الطحالب النباتية و الكاكاو الساخن والخضراوات الورقية التي حمض الفوليك حيث تعمل هذه الأطعمة علي تقليل التعب وتحسين الحالة المزاجية.

وأشار الخبراء إلي أن تناول مجموعة متنوعة من الفول أو العدس يوميًا يعني أننا نستهلك علي الأقل 4 من العناصر الغذائية الـ12 المصنفة علي أنها ضرورية للصحة العقلية الإيجابية.

كما يحتوي الشوفان على البروتين ومجموعة من مضادات الأكسدة و 4 مغذيات علي الأقل مدرجة علي مقياس الغذاء المضاد للاكتئاب ، ويعد أيضا الثوم من قائمة العناصر المضادة للاكتئاب وكذلك ثمرة الأفوكادو والموز والفلفل.