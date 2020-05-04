» بعد حديثها عن الهضبة..دينا الشربيني تثير الجدل من جديد

أثارت الفنانة دينا الشربيني، جدلاً واسعًا، وذلك بعد حديثها عن الدور الذي يلعبه الفنان عمرو دياب في حياتها العملية والشخصية وكيف غير من ذاتها كثيرًا.

وقالت دينا إن "عمرو دياب دائما ما يدعمنى ويشجعنى، وهو دائما ينصحنى وكل نصائحه فى محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ، فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة"، بحسب تصريحاتها لـ "العربية نت" .

وأضافت دينا الشربينى قائلة: "أما على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت وأحرص دائما على سماع كل ملاحظاته وأحاول أن أتعلم منها".

وأوضحت دينا قائلة إن عمرو دياب غير كثيرا في شخصيتي، خاصة أن قوة شخصية وتأثيره على كبير وأتصور أن تأثيره على أى شخص قريب منه أيضا واضح وأرى أن حياتى تغيرت للأفضل منذ أن عرفته وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته.