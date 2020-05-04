» الداخلية تكافئ 752 شرطيا لجهودهم المتميزة في تحقيق الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 752 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء"، وقطاعات الأمن العام، الأمن المركزي، السجون، والإدارات العامة لـ "شرطة النقل والمواصلات، اتصالات الشرطة، الهجرة والجنسية، المرور".
جاء ذلك نظرا لجهودهم خلال شهر أبريل 2020 التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.