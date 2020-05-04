» عمرو عبد الجليل يشعل مواقع التواصل بـ فيديو جديد

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عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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فيديو

يوسف الشريف

عمرو عبد الجليل

نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الرسمى على فيس بوك فيديو للفنان عمرو عبد الجليل وهو يتحدث عن أزمته مع محتلين شخصيته ونفيه امتلاك أى حساب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الفنان عمرو عبد الجليل فى فيديو مسجل له إنه لا يوجد أى حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعى وأن هناك أشخاصا استغلوا صورته واسمه وقال: "فى ناس كتير عمالة اكونتات باسمى وعمالة تعك وتقول اي كلام فى البتنجان وبيستغلوا اسمى ولما هعمل حسابات على السوشيال ميديا هقولكم وكل سنة وانتم طيبين".

وظهرت فى الفترة الاخيرة حسابات وهمية تحمل اسم الفنان عمرو عبد الجليل و تسخر من كثير من الفنانين مما يتسبب له بالكثير من المشاكل مع زملائه فى العمل الامر الذى اثار غضبه و دفعه لتسجيل فيديو و عرضه على السوشيال ميديا بالاضافة الى تقديمه بلاغ للنيابة العامة  ضد شخص مجهول استغل صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع عمرو عبد الجليل فى بلاغه أنه فى الفترة الأخيرة ظهرت بعض التغريدات التى تحمل بعض الإساءات إلى بعض الزملاء الفنانين والتى قد يعتبرها البعض إهانة لهم من الشاكى وهو الأمر الذى يضر الشاكى أضرارا بالغة وقد يستغل فى ارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.


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