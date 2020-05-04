ترامب يعلن رقما صادما للوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

04 مايو 2020 - 12:26 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن ترتفع الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد لتصل إلي 100 ألف مواطن أمريكي ، لافتا إلي أنه يأمل في أن يتم تطوير لقاح نهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر افتراضي نقلته "فوكس نيوز" أنه يتوقع أن يتعافي الاقتصاد الأمريكي ملقيا اللوم على الصين في تفشي "كوفيد 19".

وبالرغم من أن ترامب كان صرح الجمعة بأنه يأمل أنه يموت أقل من 100 ألف أمريكي، إلا أنه أكد حاليا أن الأعداد قد تزيد على100 ألف وفاة.

ولفت ترامب إلي أن الفترة القادمة ستشهد رفعا جزئيا لعمليات العزل العام بعد التراجع الذي تشهده بعد الولايات في عدد الإصابات، لافتا إلي أن بعض خبراء الصحة العامة لفتوا إلي أنه من الممكن تطوير لقاح بحلول نهاية العام.

وبالرغم من إمكانية عودة ظهور المرض إلي أن ترامب أعرب عن أمله في أن يعود طلاب المدارس إلي الجامعات في الخريف.