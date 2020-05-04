بكلمات مؤثرة.. "عبد الغني" يحيي ذكرى ميلاد "مبارك"

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مبارك

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هنأ مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الرئيس الراحل حسني مبارك بمناسبة يوم مولده

وكتب "البلدزور" في تغريدة عبر "تويتر" : 4 مايو ذكرى ميلاد الرئيس الأسبق لـ جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك .. اللهم يا أحد يا صمد ارحمه واغفر له يا رب العالمين.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يوم 25 فبراير الماضي في أحد المستشفيات العسكرية، على إثر تدهور حالته الصحية بعد إجراء عدة عمليات دقيقة في الأمعاء عن عمر يناهز 92 عاما.


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