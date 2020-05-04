الكمامات المغشوشة تغزو أسواق عين شمس والأمن يصادرها

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متابعات- أمينة عبد العال

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عين شمس

الكمامات المغشوشة

كمامة طبية

تمكنت نيابة عين شمس من ضبط 3100 كمامة طبية مجهولة المصدر كانت بحوزة مدير مصنع بدائرة القسم وتم حجز المتهم 24 ساعة حتى تنتهي تحريات مباحث التموين حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة لضبط مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة المدير المسئول عن مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص وبدون تصريح من الجهات المختصة ومستخدما لخامات مجهولة المصدر لبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة غير مشروعة.

وعثر الأمن علي 3100 كمامة طبية و 10 ماكينات خياطة و 2 ثوب قماش فلتر طبي وقماش براسولا وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها، وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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