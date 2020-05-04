بعد تحولها.. ابنة هشام سليم تتصدر جوجل

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هشام سليم
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نور

تحول جنسى

هشام سليم

تصدرت ابنة الفنان هشام سليم، المتحولة جنسيًا، مؤشر بحث جوجل، وذلك بعد إعلان الأخير عن إجراء ابنته نورا إلى عملية تحول جنسى لتصبح "نور" وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

وحل هشام سليم ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة ايناس الدغيدى وكشف عن تفاصيل تحول اينته نورا الى ذكر وكيف كان يعانى من هذا الأمر.

وقال هشام سليم: إن ابنته نورا شعرت بهذه الحالة وهى فى 18 من عمرها وحاليا لديها 26 عاما وقررت انها تجرى عملية تحول جنسى نظرا لرؤيتها انها تعيش فى جسم ذكر.

وأضاف هشام سليم قائلا:إننى أحييها على هذا القرار خاصة فى ظل مجتمعنا الشرقى الذى لا يقبل بمثل هذه القضايا ولكن ايضا لابد ان يعيش الانسان فى الصورة التى يحبها.  


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