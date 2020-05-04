كورونا يتسبب في تأجيل "إكسبو 2020" في دبي لهذا الموعد

04 مايو 2020 - 11:37 ص





قرر المكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن معارض "إكسبو"، اليوم الاثنين، تغيير موعد "إكسبو 2020 دبي"، إلى الفترة بين الأول من أكتوبر2021، إلى 31 مارس 2022.









وأتى القرار بعد اقتراح حكومة دولة الإمارات تغيير موعد "إكسبو 2020 دبي"، وحصل الاقتراح على الغالبية في التصويت، وستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.









وصوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقا لاقتراح الإمارات، وحقق التصويت موافقة ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 إبريل.





وبحسب موقع "العربية" فإن فترة التأجيل هذه ستسمح لجمع الدول المشاركة بتجاوز آثار "كوفيد 19"، وستسمح بوضع رؤية جديدة ومشتركة ترز على وضع حلول لبعض أهم تحديات عصرنا.









وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، والذي سيؤدي دوراً محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك".









وأضاف "على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع، وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم".







