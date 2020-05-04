  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مفاجآت جديدة يكشفها "مرتضى" بشأن "كهربا"

إكسبو 2020 دبي

كورونا يتسبب في تأجيل "إكسبو 2020" في دبي لهذا الموعد

رضا عبد العال

رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضى منصور

السعودية

السعودية..قرار من السلطات بعد دخول أطفال إلى مراكز تسوق

محمد عبد الوهاب

تعرف على قصة رحيل محمد عبد الوهاب المأساوية

الكويت

"يا منجي يوسف من بطن الحوت" تثير الجدل بالكويت والتليفزيون يعتذر

الدكتور الهنداوي

وفاة محمود الهنداوي أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب متأثرا بكورونا

وزيرة الصحة

تعرف علي ترتيب المحافظات في الإصابات بفيروس كورونا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مشاجرة قوية بين إبراهيم سعيد ومرتضى منصور على الهواء: ايه سخن دي؟

كورونا يتسبب في تأجيل "إكسبو 2020" في دبي لهذا الموعد

عرب وعالم

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

دراسة: "كورونا" ينتهي من مصر والخليج في هذا الموعد

#

وحدة فحص متنقلة للكشف عن كورونا في دبي

#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

#

في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020

دبي

موعد

"إكسبو 2020

الإمارات فيروس كورونا

تأحيل


قرر المكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن معارض "إكسبو"، اليوم الاثنين، تغيير موعد "إكسبو 2020 دبي"، إلى الفترة بين الأول من أكتوبر2021، إلى 31 مارس 2022.


وأتى القرار بعد اقتراح حكومة دولة الإمارات تغيير موعد "إكسبو 2020 دبي"، وحصل الاقتراح على الغالبية في التصويت، وستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.


وصوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقا لاقتراح الإمارات، وحقق التصويت موافقة ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 إبريل.
وبحسب موقع "العربية" فإن فترة التأجيل هذه ستسمح لجمع الدول المشاركة بتجاوز آثار "كوفيد 19"، وستسمح بوضع رؤية جديدة ومشتركة ترز على وضع حلول لبعض أهم تحديات عصرنا.


وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، والذي سيؤدي دوراً محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك".


وأضاف "على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع، وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم".


واختتم قائلا: "إن مصادقة المجتمع الدولي على عرض دبي وتأكيده لثقته في قدرتها على تحقيق الإنجاز إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» القصة الكاملة لانفصال "كهربا" عن شقيقة نجمة مسرح مصر
» مبادرة جديدة تطلقها السياحة بعنوان " المتاحف التخيلية"
» مصرفية تكشف قيمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» الصحة العالمية تكشف حقيقة مشاركتها في تقرير تحليلي بمصر
» حجر صحى لـ "رونالدو" بإيطاليا
» اجتماع مهم لـمجلس الأهلى
» "الجبلاية" تطالب "كاف" بهذا الأمر
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعرف عى ترتيب محافظات الجمهورية الأكثر إصابة بـ كورونا
» أكاديمي كويتي ينشر فيديو لما بعد الاعتداء على المصريين: وجودهم خطر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية