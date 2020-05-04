» مبادرة جديدة تطلقها السياحة بعنوان " المتاحف التخيلية"

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مبادرة السياحة " المتاحف التخيلية"
مبادرة السياحة " المتاحف التخيلية"
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متابعات- أمينة عبد العال

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المتاحف التخيلية

تطلق الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الأعلي للآثار يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، محاضرة جديدة بعنوان "المتاحف التخيلية " من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس وك.

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن هذه المحاضرة يلقيها د. محمد إسماعيل نائب مدير مركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه قد يلجأ البعض إلى استخدام المتاحف التخيلية بدلا من الزيارات الواقعية للمتحف؛ خاصة فى الظروف التى يمر بها العالم من تفعيل إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتناول تلك المحاضرة تعريف الجمهور بطبيعة المتاحف التخيلية، وأنواعها، والتقنيات الرقمية المستخدمة بها، كما سيتم عرض لأمثلة محلية وعالمية لتلك المتاحف.

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصه بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من خلال الرابط :

https://www.facebook.com/events/231665784760585 /

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار  في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.


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