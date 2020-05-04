دولتان تتحدان الحظر وتعيدان فتح خطوطهما الجوية

04 مايو 2020 - 08:24 ص

أعلن سياسيون من أستراليا ونيوزيلندا أن هناك إمكانية لفتح الحدود لبعضهم البعض وإنشاء ممر للسفر أو فقاعة سفر بينهم بالرغم من الحظر الجوي المفروض بين الدول للحد من تفشي "كورونا".

وكانت البلدان أغلقا حدودهما بالكامل أمام السائحين بسبب فيروس "كورونا" المستجد في مارس الماضي وهو ما يعتبر ضربة قوية ضد صناعة السياحة في الدولتين، و مع نجاح كلا البلدتين في السيطرة علي تفشي الفيروس يناقشان حاليا إمكانية فتح الطيران بينهما.

جدير بالذكر أن الدولتين لم تحددا وقت محدد لتنفيذ هذه الاتفاقية حيث إن كلتا الدولتين ما زالتا تفرضان القيود علي السفر المحلي في الوقت الحالي وجميع الوافدين يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.