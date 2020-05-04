» أكاديمي كويتي ينشر فيديو لما بعد الاعتداء على المصريين: وجودهم خطر

04 مايو 2020 - 08:19 ص

أثار الأكاديمي الكويتي عبدالله الشايجي موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.



ونشر "الشايجي" مقطعا فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.



وقال "الشايجي" في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية #كونا بعد أحداث شغب مصريون مخالفون لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة-بانتظار ترحيلهم-وتأخير ترحيلهم من #مصر أصدرت وزارة الداخلية"تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون.



وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على #الكويت المواطنون 30% وفي #قطر و #الامارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%. مايشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات!تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم مايفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!